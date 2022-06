GdS – Inter, il vero motivo del summit per Udogie. Nodi da sciogliere per Bellanova

“Ieri la sede di viale della Liberazione sembrava il saloon di un film western: viandanti che arrivano, avventori che vanno. Una quantità mai vista di agenti ha attraversato la porta automatica, anche perché tante e variegate sono le trattative che stanno prendendo forma. Molto al momento si concentra sulle fasce nerazzurre, entrambe in fase di riassetto dopo l’ultima stagione. Per il cagliaritano Raoul Bellanova l’Inter è in fase di corteggiamento avanzato, anche se le riflessioni non sono finite e ci sono ancora nodi da sciogliere , dall’inserimento della contropartita Casadei alla valutazione di 10 milioni, considerati troppi.

Per questo il duo di mercato nerazzurro, l’a.d. Beppe Marotta assieme al d.s. Piero Ausilio, tengono aperte altre porticine e non è certo casuale che proprio ieri abbiano ricevuto in ufficio Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, l’esterno mancino dell’Udinese che strapiace a Inzaghi. I 20 milioni di prezzo non aiutano le discussioni, ma una prima bandierina è stata piantata. E nelle prossime ore, per completare il ciclo di incontri, parlerà con i dirigenti nerazzurri lo staff di Andrea Cambiaso, esterno 20enne del Genoa e ultima ipotesi sul tavolo”, si legge.