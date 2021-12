CM – Inter, caccia a un vice Barella: ecco il favorito numero uno

La dirigenza dell'Inter si muove per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno: il nome principale per il centrocampo

C’è un nome su tutti in chiave mercato per il centrocampo dell’Inter. La dirigenza nerazzurra si sta muovendo per gennaio e per giugno, l’obiettivo è chiaro: rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E Calciomercato.com ha indicato il profilo principale per il ruolo di mezzala: “L'Inter cerca un'alternativa di livello e con caratteristiche simili a Nicolò Barella sul mercato per farlo rifiatare all'occorrenza. Per questo il favorito numero uno resta Naithan Nandez del Cagliari, da tempo promesso ai nerazzurri e su cui c'è anche il Napoli”, si legge.