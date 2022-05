Vice Brozovic… e col motore di Barella: “L’Inter ora fa sul serio per questo nome”

L’Inter fa sul serio per un rinforzo a centrocampo. Non solo Mkhitaryan, ma un altro nome per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

L’Inter fa sul serio per un rinforzo a centrocampo. Non solo Mkhitaryan, a un passo dai nerazzurri, ma un altro nome per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “Giovane, possibile vice Brozovic e con il motore di Barella. Con queste premesse si parte bene, così Kristjan Asllani è diventato un obiettivo serio per il centrocampo dell’Inter: le attenzioni dei nerazzurri sono rivolte a Empoli, squadra in cui il giovane albanese gioca dal 2018 e con cui si è tolto grandi soddisfazioni a livello giovanile, con il campionato Primavera vinto l’anno scorso”, si legge.