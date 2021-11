Inter, manca un vice Dzeko per Inzaghi: ecco l’identikit ideale per gennaio

La dirigenza dell'Inter sta sondando il mercato alla ricerca di un attaccante da regalare a Inzaghi: ecco il profilo ideale

Riflessioni in corso in casa Inter : si valuta il possibile colpo in attacco da regalare a Simone Inzaghi già per il mercato di gennaio. In particolare, si cerca un profilo molto chiaro, richiesto già in estate dall’allenatore nerazzurro alla dirigenza.

Ne parla così Calciomercato.com: “Duvan Zapata sta vivendo una stagione magica da 7 gol e 3 assist in 10 gare, ma non è tanto il rendimento attuale del colombiano a far crescere il rimpianto in casa Inter quanto proprio la scelta finale di modificare il proprio assetto offensivo in cui, con l'arrivo di Correa, abbondano le seconde punte e manca il vero e proprio sostituto di Dzeko. L'Inter, lo hanno confermato più volte da Bergamo, aveva fatto sul serio per Duvan Zapata con l'attaccante che era anche estremamente lusingato dalla possibilità di vestire il nerazzurro milanese. La famiglia Percassi alla fine ebbe la meglio con la sua resistenza e oggi l'Inter si trova, in vista di gennaio, con la necessità di provare a rimodellare l'attacco andando alla ricerca di "uno Zapata" sul mercato”, si legge.