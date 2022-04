Inter-Vidal, addio anticipato: “Risparmio da doppia cifra. E l’agente sta già…”

La cessione era pronta nel 2023, con buona pace di tutti. Ma sembra ormai certo che l'addio tra le parti possa avvenire con un anno d'anticipo

La cessione era pronta nel 2023, con buona pace di tutti. Ma sembra ormai certo che l'addio tra le parti possa avvenire con un anno d'anticipo. L'Inter e Arturo Vidal sono pronti a dirsi addio al termine di questa stagione. Come scrive Tuttosport, infatti, il centrocampista cileno sarebbe pronto a vestire la maglia del Flamengo. Vidal risolverebbe con i nerazzurri (che, pur non incassando dalla sua cessione, avrebbe comunque un incasso da doppia cifra, visto l'ingaggio netto da 9,5 milioni di euro che percepirebbe nel 22-23), per poi vestirsi di rubronegro:

"Che Arturo Vidal a fine stagione lasci l’Inter con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, sembra cosa certa. Sono mesi che Arturo Vidal quando può, parla del suo desiderio di trasferirsi un giorno in Brasile per inseguire la Libertadores con il Flamengo (...). Secondo alcuni media sudamericani e “Goal.com”, Vidal avrebbe dato mandato al suo agente, Fernando Felicevich, di iniziare a trattare. L’Inter in questo caso è spettatrice interessata perché, come detto, il centrocampista ha ancora un anno di contratto, anche se il club nerazzurro ha una clausola per rescindere l’accordo già il 30 giugno, versando nelle casse di Vidal quattro milioni dei 9.5 netti che dovrebbe percepire nella stagione 2022-23. Difficile che il Flamengo tratti un acquisto a titolo definitivo con l’Inter; più semplice, invece, che Vidal chiuda il rapporto con la società nerazzurra, per poi, da svincolato, accordarsi con i brasiliani".