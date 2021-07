CM – Inter-Vidal, da non escludere la rescissione contrattuale. Vecino resta

L'addio di Antonio Conte, che tanto lo ha voluto fino ad ottenerlo, porta a considerare Arturo Vidal sempre più lontano dall'Inter

L'addio di Antonio Conte, che tanto lo ha voluto fino ad ottenerlo, porta a considerare Arturo Vidal sempre più lontano dall'Inter. I nerazzurri, infatti, stanno cercando una sistemazione per il cileno. Secondo Calciomercato.com, si può anche concludere con una rescissione del contratto. "E' il cileno l'indiziato numero uno a lasciare l'Inter. Inoltre, Marotta e Ausilio sanno che cedendo Vecino dovrebbero andare a trovare un altro centrocampista valido sul mercato, in un mercato in cui non si può spendere". Ecco perché Vecino diventa intoccabile mentre Vidal è in uscita.