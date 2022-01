Inter, colpo Villar solo con queste due cessioni: lo scenario per gennaio

Il vice-Brozovic arriverà solo se a lasciare l’Inter saranno due giocatori: ecco lo scenario e a gennaio per il colpo Villar

Il vice-Brozovic arriverà solo se a lasciare l’ Inter saranno due giocatori . Il primo indiziato a partire è Matias Vecino , mentre il secondo è Stefano Sensi . La Gazzetta dello Sport oggi parla dello scenario di mercato per gennaio. Il colpo in cabina di regia diventerebbe una necessità per Inzaghi se “anche Stefano Sensi battesse i piedi per andare a giocare di più e trovasse un altro club pronto ad accoglierlo. A quel punto, la coperta in mediana diventerebbe corta e si potrebbe puntare su un giocatore con caratteristiche da regista”, spiega la rosea oggi.

Che poi si sofferma su un nome in particolare: quello di GonzaloVillar. In uscita dalla Roma, è il primo nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il centrocampo a gennaio. “Per lo staff nerazzurro Gonzalo Villar possiede la qualità e il dinamismo per dare il cambio allo spremutissimo Brozovic di stagione. Tra l’altro, Mou ha messo lo spagnolo da tempo sulla lista dei sacrificabili e lasciarlo per sei mesi di contratto all’Inter sarebbe un modo per non farlo svalutare troppo. Su questo fronte i nerazzurri non possono che aspettare sulla riva del fiume il corso degli eventi. Questo Brozo formato top player potrebbe sicuramente correre per altre diciannove giornate filate, ma in fondo non sarebbe poi così male riposarsi qua e là”, conclude il quotidiano.