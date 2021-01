Pedullà: “Tre nomi, tre vicoli ciechi o quasi. Inter, il virgolettato di Conte è da verificare”

Tre vicoli ciechi. La situazione di Papu Gomez, Milik e Eriksen è un po’ simile. Sono tre giocatori importanti ma per un motivo o un altro non trovano spazio e sono sul mercato. Dei tre calciatori ha parlato Alfredo Pedullà in un pezzo per La Gazzetta dello Sport e scrive: “I tre giocatori farebbero comodo a molte squadre, ma si devono incastrare diverse situazioni affinché cambino squadra già in questa sessione di mercato“, ha spiegato il giornalista.

MILIK – Anche l’attaccante del Napoli è stato accostato ai nerazzurri. A fine stagione è in scadenza e da gennaio è quindi libero di trovare un nuovo club. Adesso si parla di Juve con L’Atletico Madrid ormai approdato sul lido di Dembele (Lione). Restano le voci che arrivano dalla Francia sull’Olympique interessato al polacco: potrebbero offrire 10 mln ma bisognerà vedere se De Laurentiis lascerà partire o meno il giocatore.

ERIKSEN – Poi c'è il danese. Palesemente e dichiaratamente sul mercato ormai da dicembre, non ha ricevuto offerte. Guadagna all'Inter 7.5 mln all'anno ed ha un contratto valido fino al 2024. Qualche offerta è comunque attesa. Nonostante le parole di Marotta che ha confessato di voler confermare in blocco il gruppo attuale. Se uscisse lui però al Papu l'Inter ci penserebbe, da quanto scrive Pedullà. Ma il mercato è bloccato e ne sa qualcosa Pinamonti che avrebbe detto sì al Benevento ma Conte non lo lascerà partire se prima non si trova un nuovo attaccante per la sua rosa. Le parole post Roma dell'allenatore sono stato altrettanto chiare: «Non aspettatevi novità a gennaio, per me il mercato mai è stato aperto, cerchiamo di fare con quello che abbiamo in casa». Pedullà ha commentato quelle parole e ha scritto nel suo articolo: "Sono virgolette che sembrano definitive ma vanno verificate, c'è ancora un po' di tempo. E molto spesso le sorprese si materializzano quando meno te lo aspetti".

