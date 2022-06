CdS – Inter, mercoledì le visite di Mkhitaryan. “Arriverà almeno un’altra ufficialità”

In settimana l'Inter potrebbe annunciare due nuovi giocatori: si tratta di Mkhitaryan e Asllani. Il primo dovrebbe effettuare le visite nella giornata di mercoledì ma anche per il centrocampista dell'Empoli è stato trovato un accordo. "Oltre a Mkhitaryan, in settimana potrebbero esserci le visite mediche di Asllani che ha già trovato l'accordo con l'Inter. E' stato impegnato fino a pochi giorni fa con l'Albania in Nations League e adesso si sta godendo le vacanze", chiosa il Corriere dello Sport.