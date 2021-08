Inter, 50 mln per Vlahovic? La Fiorentina reagirebbe di fronte all’offerta

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedullà fa chiarezza sul futuro dell'attaccante della Fiorentina

C’è anche il nome di Dusan Vlahovic sul taccuino della dirigenza dell’Inter per rinforzare l’attacco. Anzi, secondo Alfredo Pedullà è il primo profilo in lista, ma non mancano le difficoltà per avvicinarsi al gioiello classe 2000. Ne parla l’esperto di mercato sulla Gazzetta dello Sport: “Dusan sarebbe, meglio dire è, il primo di una lista ristretta (dell’Inter, ndr). Ma avvicinarsi con 50 milioni al massimo significherebbe non andare minimamente in partita. Attenzione, però, può succedere ancora di tutto”.