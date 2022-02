Inter, il colpo Gosens cambia il futuro di Perisic? “Sua volontà chiara da mesi”

Cambia qualcosa nel futuro di Ivan Perisic dopo l’arrivo di Robin Gosens a sinistra? Lo ha svelato Fabrizio Romano

A gennaio, l’Inter ha chiuso il colpo Robin Gosens dall’Atalanta. Un’operazione a sorpresa dei nerazzurri, per il presente ma soprattutto per il futuro. Cambia qualcosa nel futuro di Ivan Perisic dopo l’arrivo del tedesco? Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, sul contratto in scadenza del croato: “Perisic ha sempre voluto restare all’Inter, da ottobre/novembre. Poi ci sono le richieste, le trattative. Da novembre la sua volontà è sempre la medesima, poi bisogna trovare un accordo, i dialoghi sono costanti e Perisic sta facendo il suo per andare incontro al club”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).