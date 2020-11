Inter, scambio Eriksen-Xhaka? In Svizzera: “L’idea non è del tutto assurda, ecco perché “

La notizia rilanciata dal Corriere dello Sport su un possibile scambio Eriksen-Xhaka, è stata ripresa non solo in Inghilterra, ma anche in Svizzera. Il portale Nau.ch, ritiene plausibile l’ipotesi di uno scambio tra Inter e Arsenal. “L’idea non è del tutto assurda. I Gunners hanno recentemente acquistato Thomas Partey che è stato subito messo al centro del progetto di Arteta. Con Dani Ceballos, Mohamed Elneny e Ainsley Maitland-Niles, Xhaka ha molta concorrenza nella sua posizione. Nelle ultime due partite di Premier League il capitano della Svizzera si è seduto solo in panchina“, spiega il portale svizzero.

(nau.ch)