Sky – Young accetta l’offerta dell’Inter e aspetta lo United. Vidal-Eriksen, la ultime. E Giroud…

L’Inter continua a lavorare su diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dall’esterno al centrocampista, da Vidal a Eriksen: Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative che vedono protagonisti i nerazzurri.

I nerazzurri hanno accelerato per Ashley Young del Manchester United e hanno ottenuto il sì del calciatore, che ha accettato la proposta di un anno e mezzo. Ora il club nerazzurro aspetta la risposta dei Red Devils al calciatore, che ha portato l’offerta dell’Inter alla dirigenza dello United. Il club britannico non vorrebbe perdere il calciatore ma al contrario è intenzionato a proporre il rinnovo.

In cima alla lista dei desideri c’è sempre Arturo Vidal. Il Barcellona non ha voglia di privarsi del cileno dopo la cessione di Alena e l’infortunio di Arthur. Bisogna inoltre tenere in considerazione l’ottimo rendimento dell’ex Juve. L’Inter continuerà ad insistere ma sarà una settimana complicata visto che il Barcellona è impegnato in Arabia Saudita per la Supercoppa di Spagna. La speranza nerazzurra è una frattura con Valverde perché Vidal vuole giocare: tutto può cambiare con la trasferta asiatica.

Alternative? Anticipare Eriksen, anche se l’Inter vuole provare il grande colpo a parametro zero. Il Tottenham vorrebbe cederlo ora per non perderlo in estate, ma per i nerazzurri va considerato un obiettivo in chiave estiva. Per questa sessione, Marotta e Ausilio vogliono investire quasi tutto il budget su Vidal.

Sul fronte attacco, si valutano le opportunità. Il nome è sempre quello di Giroud, in scadenza a giugno con il Chelsea. Il francese guadagna oltre 4 milioni a stagione, con l’Inter che tiene in considerazione i costi. sempre viva la pista che porta allo scambio Llorente-Politano con il Napoli.

(Fonte: Skysport)