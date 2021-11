Inter, spunta Zakaria: “Profilo spendibile soprattutto in caso di questo addio”

Un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter: è possibile l'affondo dei dirigenti nerazzurri a questa condizione

C’è anche l’Inter vigile su Denis Zakaria, centrocampista classe 1996 in scadenza di contratto con il Bor. M’gladbach al 30 giugno 2022 e accostato anche alla Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “il nome di Zakaria è spendibile soprattutto in caso di addio di Marcelo Brozovic: in quel caso la pista potrebbe riscaldarsi, ma servirebbe uno sforzo”, si legge.