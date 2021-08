Inter-Zapata, già trovato l’accordo sull’ingaggio: cifre e dettagli

Gli aggiornamenti sui contatti in corso tra i nerazzurri e l'entourage dell'attaccante colombiano, scelta numero uno di Inzaghi

Duvan Zapata è l’obiettivo numero uno di mercato per l’Inter. Il preferito di Simone Inzaghi, ma anche della società: è considerato il partner ideale d’attacco sia accanto a Lautaro Martinez che all’occorrenza a Dzeko. Come svelato da Calciomercato.com, “con l’entourage di Zapata non solo è stato sondato il terreno, ma addirittura si è giunti a una rapida stretta di mano (3 milioni a stagione più bonus), che ovviamente potrà essere formalizzata solo in un secondo momento, quando e se Inter e Atalanta avranno raggiungeranno l’intesa”, si legge.