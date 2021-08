Inter su Zapata e Correa: la situazione. Lotito restio, Gasperini invece…

Dopo l'addio di Lukaku, il club nerazzurro lavora per rinforzare il parco attaccanti. I due giocatori nel taccuino di Marotta e Ausilio

Zapata e Correa. Sono i due nomi su cui l'Inter lavora da giorni per regalare a Simone Inzaghi un parco attaccanti degno della squadra campione d'Italia. Naturalmente solo uno dei due è destinato ad arrivare , l'altro posto è riservato a Edin Dzeko . Ma non sarà comunque facile convincere Atalanta e Lazio. Come spiega la Gazzetta dello Sport, entrambi gli obiettivi sono difficili. "I contatti con il colombiano sono stati proficui, ma l’Atalanta fatica ad avere il sì di Abraham che preferisce l’Arsenal piuttosto che giocare in Champions a Bergamo. E di questi tempi ogni rallentamento può diventare pericoloso".

"Lo stesso Lotito appare restio a dare Correa all’Inter. A costo di trattenerlo da separato in casa. A maggior ragione, però, il pressing dei giocatori interessati (presumibile) può cambiare le carte in tavola. Con questi presupposti forse la pratica-Zapata potrebbe essere meno complicata, visto che Gasperini preferisce lavorare con i più giovani e non si incatenerebbe per tenerlo. Invece Correa ha le caratteristiche giuste per integrarsi bene sia con Dzeko che con Lautaro Martinez".