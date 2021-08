Inter, il nome di Zapata da tenere ancora in lista: via dall’Atalanta solo così

L'attaccante colombiano resta nel mirino dei nerazzurri per il dopo Lukaku nonostante l'imminente arrivo di Dzeko

Edin Dzeko è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter, ma la società si muove anche per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi. E non è assolutamente da scartare l'ipotesi Duvan Zapata, come svelato da Fabrizio Romano sul canale Twitch di SOS Fanta: "Seconda punta Inter? Un giorno c’è il nome di Correa, un giorno Duvan, un giorno Scamacca. Sensazioni e situazioni diverse, io aspetterei e il nome di Zapata va tenuto in lista.L’operazione Duvan Zapata sembrava già fatta, ma finché l’Atalanta non ha il sostituto non cede i propri giocatori, è stato così anche per Romero", le parole dell'esperto di calciomercato internazionale.