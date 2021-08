CM – Inter, stretta di mano con entourage Zapata: perché Ausilio vuole lui

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante colombiano: è la scelta numero uno di Inzaghi e della dirigenza

È sempre Duvan Zapata l’obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare l’attacco. Nonostante le difficoltà, il colombiano è la prima scelta dei nerazzurri per la prossima stagione.nei dettagli dei dialoghi con l’Atalanta entra oggi Calciomercato.com: “ Con l’entourage di Zapata non solo è stato sondato il terreno, ma addirittura si è giunti a una rapida stretta di mano (3 milioni a stagione più bonus) , che ovviamente potrà essere formalizzata solo in un secondo momento, quando e se Inter e Atalanta avranno raggiungeranno l’intesa. Marotta e Ausilio ci credono ma sanno che servirà ancora tempo. I dirigenti nerazzurri sono disposti ad aspettare ma nel frattempo lavorano sulle alternative, perché se alla fine saltasse la pista Zapata sarà necessario farsi trovare pronti”.

Zapata davanti a tutti e un’alternativa su tutte per rinforzare l’attacco: l’Inter ha le idee chiare e si muove concretamente su queste due piste per ora. “A Inzaghi piace da sempre Correa, che la Lazio ha messo sul mercato, ma in viale della Liberazione sono convinti che serva un’altra punta fisica, che sappia attaccare la profondità. Gioco che Lautaro sa fare solo in parte, anche se l’argentino ha già interpretato il ruolo di prima punta. L’ex Racing è sì uomo-gol, ma anche giocatore di manovra, che ama scendere a ricevere palla ed è per questo motivo che l’Inter insiste nel perseguire l’idea Zapata. Il colombiano è l’uomo perfetto per sostituire Lukaku e per ricostruire un grande tandem d’attacco con un tra Lautaro e Dzeko”, si legge.