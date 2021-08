Dopo Lukaku, Zapata colpo da 40 milioni per l’Inter. Ma solo a una condizione

Aggiornamenti da Luca Marchetti di Sky Sport sulla principale pista seguita dai nerazzurri per il dopo Big Rom

Queste le novità da Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nell’editoriale per TMW: “Chiaramente per far partire tutto questo ci sarà bisogno da parte dell’Inter di avere la sicurezza o la ragionevole certezza di poter avere in mano il sostituto: ovvero Zapata. Operazione da circa 40 milioni di euro. Ma anche qui a una condizione: l’Atalanta deve prendere prima il suo sostituto. Individuato in Tammy Abraham. Abraham vuole andare via dal Chelsea, a maggior ragione che sarebbe chiuso ancor di più dall’arrivo di Lukaku. Ha molte richieste, soprattutto in Inghilterra: ma una squadra arrembante come l’Atalanta, che fa la Champions e che punterebbe su di lui lo potrebbe stuzzicare molto. E anche il Chelsea potrebbe essere più soddisfatto di chiudere un’operazione con l’Atalanta per non ritrovarselo magari contro in campionato. Il costo dell’operazione dovrebbe essere anche in questo caso circa 40 milioni di euro. Di fatto è come se l’Atalanta scambiasse alla pari Zapata con Abraham, prendendo un giocatore simile e con grandi margini di crescita e “guadagnando” 6 anni sulla carta d’identità”, si legge.