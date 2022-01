Inter, Zhang a Milano: “Ecco il primo tema, si procede per ordine di urgenze”

C’è anche il rinnovo di Inzaghi sull’agenda di Steven Zhang, arrivato ieri a Milano. La priorità del presidente dell’Inter è però un’altra

C’è anche il rinnovo di Simone Inzaghi sull’agenda di Steven Zhang, arrivato ieri a Milano. La priorità del presidente dell’Inter è però un’altra, come svelato da Calciomercato.com: “Si procederà per ordine di urgenze e per ovvi motivi si affronterà prima il tema Brozovic, ma in questa sua visita milanese, Zhang incontrerà personalmente Inzaghi per complimentarsi con lui e per intavolare una trattativa di rinnovo”, si legge.