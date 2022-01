SM – Euforia Zhang: “Vuole fare un regalo all’Inter. Trattativa per chiudere subito un colpo”

La vittoria nella finale della Supercoppa Italiana contro la Juventus ha letteralmente scatenato Steven Zhang, anche sul mercato

La vittoria nella finale della Supercoppa Italiana contro la Juventus ha letteralmente scatenato Steven Zhang, anche sul mercato. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, il presidente dell'Inter sarebbe pronto a fare un regalo a Simone Inzaghi dopo il primo trofeo conquistato dal nuovo allenatore nerazzurro. E, in questo senso, avrebbe dato il via libera per provare ad anticipare un colpo programmato per l'estate.