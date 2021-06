Telegraph – Il Tottenham dice basta: interrotta la trattativa con Conte, le ultime

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Tottenham. Secondo il Telegraph, il club inglese ha deciso di interrompere la trattativa

Antonio Conte non sarà il prossimo allenatore del Tottenham. Come riportato in Inghilterra dal Telegraph e confermato da Sky Sport, infatti, il club inglese ha deciso di interrompere la trattativa per portare sulla panchina degli Spurs l'ex allenatore dell'Inter.