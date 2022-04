Inter, intesa di massima con Bremer: “Un passaggio prima dell’affondo finale con il Torino”

Un'intesa di massima già raggiunta da tempo, un affondo da preparare per regalare a Simone Inzaghi un grande rinforzo in difesa

Un'intesa di massima già raggiunta da tempo, un affondo da preparare per regalare a Simone Inzaghi un grande rinforzo in difesa. L'Inter si prepara a trattare concretamente Bremer con il Torino ma prima, secondo il Corriere dello Sport, dovrà operare in uscita:

"Ma lo slovacco non è da meno, anzi sulle sue tracce si sarebbe messo pure il Bayern. Come per l’attacco, anche in difesa l’Inter ha scelto la new-entry, ovvero Bremer. Con il brasiliano è già stata una raggiunta un’intesa di massima, ma prima di affondare il colpo con Cairo occorre aver già fatto cassa. In merito al reparto arretrato, c’è anche De Vrij in possibile uscita, ma, con il contratto in scadenza tra un anno e trent’anni già compiuti, è difficile prevedere offerte monstre".