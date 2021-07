Perisic, significativa apertura di Inzaghi. Ivan e Dimarco osservati speciali. Prima…

Il tecnico vuole valutare i due giocatori prima di dare una sentenza definitiva

Un rinforzo sulla fascia destra e non solo. Dopo l'addio di Ashley Young, Simone Inzaghi si aspetta un rinforzo anche a sinistra, soprattutto se Ivan Perisic dovesse andare via. Sulle varie possibilità da esplorare sulla fascia sinistra, ieri Inzaghi ha detto: «Dimarco ha fatto molto bene a Verona, è cresciuto all’Inter ed è un motivo d’orgoglio in più. E Perisic ha fatto quel ruolo molto bene l’anno scorso, lo aspetto a braccia aperte e farà molto bene nel nostro sistema»".