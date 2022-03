Inter, Inzaghi studia Dybala: “In estate potrebbero saltare fuori i suoi appunti su Paulo”

Non sarà certamente una partita come le altre, quella di domenica sera tra Juventus e Inter, per Paulo Dybala

Marco Macca

Non sarà certamente una partita come le altre, quella di domenica sera tra Juventus e Inter, per Paulo Dybala, al suo ultimo derby d'Italia, almeno in maglia bianconera. Eh sì, perché il suo nome è molto chiacchierato in ottica nerazzurra. E chissà che nella prossima stagione l'argentino non possa presentarsi all'Allianz Stadium in maglia Inter. Inzaghi, intanto, lo studia. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"A proposito di Bastoni: la svolta di Dybala, che da anni si accende quando vede nerazzurro, coincide con la prima avventura di Alessandro a Milano. Dal momento in cui la linea a quattro di Spalletti ha fatto spazio al trio composto dall’ex Atalanta, Skriniar e De Vrij, la Joya ha infatti sempre segnato in Serie A. La difesa dell’Inter è avvisata: dal 1’ oppure a gara in corso, per Dybala cambia poco. Inzaghi lo studia con attenzione e ne approfitta per portarsi avanti con il lavoro: chissà che, in estate, non avrà il piacere dì rispolverare gli appunti su Paulo…".