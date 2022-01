Repubblica – Inter, Inzaghi avrà Scamacca: e per Dybala la pista è viva

L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle possibili mosse dell'Inter in vista del mercato estivo. In primo piano Scamacca e Dybala

"Sempre per giugno l’Inter, che si prepara ad accogliere il portiere Onana per il post Handanovic, ha puntato il centrocampista 22enne Davide Frattesi. I discorsi con il Sassuolo sono avviatissimi. La valutazione è di 20 milioni. I dirigenti neroverdi chiedono il doppio per Gianluca Scamacca, il 9 chiesto da Inzaghi (e lo avrà). La società nerazzurra sta invece alla finestra per capire le evoluzioni del rapporto fra la Juventus e Dybala, che Marotta portò a Torino da Palermo. Il limite è l’ingaggio: giocando già in Italia, non potrebbe giovare dei benefici fiscali del Decreto crescita".