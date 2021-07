Calhanoglu colpo Inter, Inzaghi sicuro: “Ci darà grandi soddisfazioni”

Simone Inzaghi non nasconde la soddisfazione di poter lavorare all'Inter con Hakan Calhanoglu, arrivato in nerazzurro a zero dal Milan

Marco Macca

Lo ha voluto, lo seguiva da anni, con lui può costruire qualcosa di importante. Simone Inzaghi non nasconde la soddisfazione di poter lavorare all'Inter con Hakan Calhanoglu, arrivato in nerazzurro a parametro zero dal Milan per prendere il posto di Eriksen. Ecco le parole su di lui del nuovo allenatore dell'Inter:

"Penso che Calhanouglu abbia caratteristiche simile, quantità e qualità bravo sui piazzati. Chiaro che avendo Eriksen, giocatore importante e visto quello che è successo abbiamo scelto lui. Ci darà grande soddisfazione".