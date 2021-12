Inter, Inzaghi spinge: “Per il futuro c’è un’ipotesi che non prende nemmeno in considerazione”

C'è un'ipotesi sul futuro dell'Inter che Simone Inzaghi non vuole nemmeno prendere in considerazione: lo scrive la Gazzetta

"La sottolineatura fatta in Gazzetta non è stata casuale, ma mirata. Inzaghi soffia, spinge verso il rinnovo. L’allenatore sa perfettamente che in giro per l’Europa oggi non ci sono molti profili simili a quelli del croato. E tra l’altro, sa anche - concetto per la verità chiaro anche ai dirigenti - che la ricerca di un eventuale sostituto sarebbe onerosissima per le casse del club, oltre che rischiosa dal punto di vista tecnico. Insomma: oggi c’è un’Inter con Brozovic e un’altra che Inzaghi non vuole neppure prendere in considerazione. A costo di uno sforzo in meno sul mercato, il salto per bloccare il croato con il nuovo contratto va fatto".