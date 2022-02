Inter, Marotta spinge: “Inzaghi per l’anno prossimo avrà un doppio regalo da 60mln”

Tra campo e mercato, sono giorni intensi per l'Inter, con uno sguardo al futuro. Marotta è già al lavoro per disegnare la squadra del 2022-23

Tra campo e mercato, sono giorni intensi per l'Inter , con uno sguardo al futuro. Beppe Marotta, infatti, è già al lavoro per disegnare la squadra del 2022-23, con l'obiettivo di continuare il percorso vincente inaugurato con Conte e in prosecuzione con Simone Inzaghi. Secondo calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero messo le mani su Scamacca e Frattesi: una doppia trattativa con il Sassuolo da 60 milioni complessivi. Scrive calciomercato.com:

"L'altro nome sulla lista di entrambi è Gianluca Scamacca, autore di 9 gol in campionato con il Sassuolo. L'Inter è in vantaggio, ne ha già parato con Carnevali in un'operazione più ampia, che coinvolge Frattesi, per un affare da oltre 60 milioni di euro, Maldini e Massara, a caccia del vice Ibrahimovic, non possono spendere una cifra così importante e al momento sono fuori dai giochi".