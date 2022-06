Sky – Inzaghi, annuncio rinnovo tra domani e mercoledì. Poi riflessione su Dybala

Il club nerazzurro ha già chiuso con il tecnico la questione del prolungamento ed è atteso in settimana l'annuncio ufficiale

Un anno in più di contratto e l'opzione fino al 2025. Simone Inzaghi ha già definito nei giorni scorsi il suo rinnovo di contratto (con adeguamento) con l'Inter e domani o dopo domani dovrebbero essere i giorni giusti per l'annuncio del suo accordo con il club nerazzurro che oggi si è concentrato sulla questione Lukaku .

Sistemata la questione del belga si farà anche una riflessione su come portare avanti la questione Dybala, hanno spiegato a Skysport. Per ora tutti gli sforzi sono concentrati sull'attaccante del Chelsea che ha tanta voglia di tornare a Milano. Città alla quale pare ormai destinato a dire addio Sanchez. Su di lui c'è il Siviglia ma servirà una trattativa per la rescissione del contratto.