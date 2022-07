Inzaghi-Inter, retroscena rinnovo: “Non solo Zhang, strada spianata per questi motivi”

Interessanti retroscena sul rinnovo di Simone Inzaghi raccontati oggi da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore dell’Inter ha prolungato fino al 2024 (la precedente scadenza era al 2023), una decisione su cui non ci sono mai stati dubbi in società. Dal presidente Zhang ai dirigenti, Inzaghi alla prima stagione in nerazzurro ha convinto proprio tutti.