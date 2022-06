Inter-Inzaghi, accordo e strette di mano per il rinnovo: “Ecco cifre e dettagli”

La firma sul rinnovo ancora non è arrivata, ma l’Inter e Inzaghi sono d’accordo sui termini del prolungamento. Lo svela La Gazzetta

La firma sul rinnovo ancora non è arrivata, ma l’Inter e Simone Inzaghi sono d’accordo sui termini del prolungamento. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che parla anche delle cifre dell’intesa: “Tra la dirigenza nerazzurra e il tecnico è già stato raggiunto un accordo totale, con relative strette di mano. La firma sul nuovo contratto che legherà Inzaghi all'Inter fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno e ingaggio aumentato da 4 a 5,5 milioni netti (più bonus), è considerata un atto formale che verrà sancito a breve, ma non prima di aver risolto questioni al momento ritenute più incombenti e prioritarie”, si legge.