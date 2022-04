GdS – Inzaghi, rinnovo congelato. “Quando Marotta lo ha scelto per il dopo Conte…”

Il derby d’Italia sarà una partita importante anche per il futuro di Simone Inzaghi dopo i recenti risultati dell'Inter

“Quando lo ha scelto per il dopo Conte, Marotta aveva ben chiaro che Inzaghi non aveva mai allenato a livello top e con certe pressioni. Un anno di apprendistato era in conto. Poi è ovvio che vista la partenza si pensava di avere fatto bingo. Ma la fiducia nel tecnico non è mai venuta meno. Anche il presidente Zhang lo stima e, dopo l'incontro dei giorni scorsi, mostrerà il proprio sostegno sedendosi in tribuna domani allo Stadium. Inzaghi ha un contratto fino al 2023 a 4,5 milioni. I discorsi sul rinnovo sono congelati come quelli per i giocatori”, si legge.