Giugno strepitoso dell’Inter, spesi 15mln: Inzaghi ha sorriso. “E ha messo da parte un foglio”

"Se è mai esistita una lista di questioni da risolvere nella rosa di Simone Inzaghi, molto probabilmente ora è un foglietto abbandonato in qualche angolo. Ogni casella è stata di fatto spuntata in anticipo rispetto al raduno precampionato e ne va dato pieno merito agli uomini mercato dell'Inter. Serviva un portiere per il dopo Samir Handanovic ed è stato bloccato Onana dall'Ajax già diversi mesi fa. C'era un disperato bisogno di un vice di Marcelo Brozovic e Asllani è il prospetto prescelto. Era necessario aumentare la precisione sottoporta degli attaccanti e addirittura è tornato Lukaku da Londra. Inzaghi voleva una mezzala titolare (come livello) e Mkhitaryan è pronto a far rifiatare i tre titolarissimi. È partito Ivan Perisic e numericamente Bellanova prenderà il suo posto, con Robin Gosens titolare. Insomma, un lavoro su più tavoli che ha dato enormi frutti, peraltro con un esborso immediato di soli 15 milioni di euro oltre al riscatto di Joaquin Correa dalla Lazio. Nell'ipotetico elenco manca almeno una pedina in difesa per coprire l'addio di Andrea Ranocchia e la firma di Paulo Dybala a parametro zero, operazione sempre più in bilico viste le tempistiche non proprio celeri".