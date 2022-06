Pedullà svela: “Inzaghi ha voluto fortemente Mkhitaryan. Gli ha già spiegato che…”

Un interessante aneddoto su Henrikh Mkhitaryan e l’Inter. A svelarlo è l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà

Un interessante aneddoto su Henrikh Mkhitaryan e l’Inter. A svelarlo è Alfredo Pedullà, che si sofferma sui contatti decisivi tra il giocatore e Simone Inzaghi: “Mkhitaryan ha parlato con Inzaghi che gli ha spiegato la possibilità di essere utilizzato almeno in un paio di ruoli. Inzaghi lo ha voluto fortemente. Acquisto non solo sorprendente, ma prezioso per la resa tecnica che potrà dare. Mkhitaryan aveva trascorso qualche giorno di relax lontano dall’Italia. Ora possono essere organizzate le visite con Inter. No surprise”, le sue parole su Twitter.