Inter, presto l’annuncio del rinnovo di Simone Inzaghi: “Precisa volontà di Zhang”

Nei prossimi giorni sarà ufficiale il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con l'Inter fino al giugno del 2024

"La crescita di Chivu corre parallela alla parabola di Simone Inzaghi in nerazzurro. Per volontà di Steven Zhang gli verrà allungato il contratto in scadenza a giugno per un’altra stagione e presto sarà tempo di annunci".