Barzaghi: “Inter, altro incontro con Dybala. Inzaghi chiederà di non cedere Bastoni”

Nel prossimo summit di mercato con Marotta e Ausilio, Simone Inzaghi chiederà ai dirigenti dell'Inter di non vendere Bastoni

"Di offerte ufficiali sulla scrivania di Marotta e Ausilio per Bastoni non ne sono fin qui arrivate. Domani o martedì ci sarà un altro summit di mercato con Inzaghi, che chiederà di non cederlo. L'Inter proverà a fare altre operazioni, ma non è semplice. L'Inter comunque non fa sconti per Bastoni e vuole 70 milioni, soprattutto se la società a richiederlo fosse il Tottenham, che si è già portato via Perisic e che sta compiendo delle manovre di disturbo su Lukaku, cosa che non è piaciuta all'Inter. Dybala? C'è stato un altro incontro. C'è una promessa da tramutare in offerta concreta, ma prima bisogna liberare spazio".