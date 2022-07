Inter, Inzaghi ieri ha parlato di mercato. Riferimenti a Bremer e forse anche a Dybala

"In compenso con la nuova maglia del 2022/23 (domani la presentazione) ha giocato quel Romelu Lukaku che Inzaghino finalmente può allenare dopo la fuga del belga l'estate scorsa: «Romelu è un campionissimo che abbiamo avuto la fortuna di riportare qui e sono davvero soddisfatto. Con Lautaro si conoscono e, cercandosi spesso, hanno fatto bene. Anche Correa però si è mosso alla grande e Dzeko è arrivato in anticipo per allenarsi. Il 3-4-1-2? Il nostro sistema è un altro, ma il trequartista è una soluzione alternativa che a volte posso utilizzare. L'arrivo di un'altra punta (riferimento a Dybala, ndr)? Sono molto soddisfatto del reparto offensivo che lo scorso anno è stato il migliore del campionato. E abbiamo inserito Lukaku... Ora vediamo cosa il mercato porterà in tutti i settori». Chiaro il riferimento a Bremer anche se Inzaghi non lo ha nominato: «I dirigenti fanno sempre il loro lavoro e ora dobbiamo trovare un sostituto di Ranocchia che possa completare il reparto». Finale con i complimenti per Asllani: «Lo abbiamo voluto fortemente e in questi primi giorni, pur essendo giovane, ha dimostrato grande personalità. Davanti a lui avrà Brozovic, ma sarà un valore aggiunto»".