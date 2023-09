Da ieri è anche ufficiale: Simone Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter almeno fino al termine della prossima stagione. Secondo le informazioni trapelate, il rinnovo consentirà all’allenatore italiano di guadagnare 5,5 milioni di euro netti (ai quali si possono aggiungere corposi bonus) anche nella stagione 2024/25. Come sottolineato da calcioefinanza.it, la cifra è la stessa che era stata pattuita in precedenza per il rinnovo di contratto fino al termine del 2023/24.