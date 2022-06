Inzaghi fino al 2024 con l’Inter. Nel nuovo accordo opzione fino al 2025

Simone Inzaghi, come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2024. Nel nuovo accordo, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche un'opzione per un'altra stagione:

"Inzaghi ha finalmente prolungato di due anni il suo contratto con l’Inter, la data di scadenza passa dal 2023 al 2024. E lo stipendio di 4 milioni sale a 5, come ricompensa per il tanto che Simone ha seminato in questa sua prima campagna nerazzurra. In più, è stata inserita un’opzione da esercitare a tempo debito per aggiungere un altro anno di matrimonio, fino al 2025".