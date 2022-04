Scudetto e rinnovo: Inter-Inzaghi, dettagli dell’accordo. Simone ha già incassato un bonus

Prima lo scudetto della seconda stella da provare a conquistare al primo anno in nerazzurro, poi il rinnovo di contratto con l'Inter

Prima lo scudetto della seconda stella da provare a conquistare al primo anno sulla panchina nerazzurra, poi il rinnovo di contratto con l'Inter . Simone Inzaghi viaggia spedito verso i suoi obiettivi. Come scrive il Corriere dello Sport, l'allenatore, attualmente in scadenza di contratto a giugno 2023, è pronto a prolungare al termine della stagione con la società fino al 2024, con adeguamento del contratto. Scrive il quotidiano:

"Serve l’ultimo sprint, prima di celebrare l’eventuale primo posto che potrebbe avere, per il tecnico, un valore molto alto non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo economico. Con il presidente e l’amministratore delegato ha già un accordo di massima per il rinnovo di un contratto che verrà prolungato fino al 30 giugno del 2025. Un altro biennale, a cifre ovviamente superiori a quelle attuali: Inzaghi passerà dai 4 milioni netti più bonus (il primo è entrato con la conquista della Supercoppa, i prossimi riguardano la Coppa Italia e il campionato) ai 5,5 che potrebbero addirittura diventare 6 qualora si presentasse al tavolo per la firma con lo scudetto sul petto".