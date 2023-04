La Stampa – Inter, la finale non àncora Inzaghi alla panchina ma dà un altro senso al suo posto

"La finale centrata non àncora Inzaghi alla panchina dell’Inter, ma dà un altro senso al suo posto, al suo ruolo e forse non è casuale che succeda contro la Juve: la squadra che ha spesso battuto, la squadra che quest’anno lo aveva sempre messo sotto, la squadra che lo ha considerato per un salto di qualità di cui poi non l’ha ritenuto degno".