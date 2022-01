Inter, Inzaghi non ha dubbi: “Fosse per lui, proverebbe subito a portare a Milano…”

Nei prossimi giorni, la dirigenza dell'Inter terrà un vertice di mercato con Simone Inzaghi per vagliare le varie opzioni

Nei prossimi giorni, la dirigenza dell'Inter terrà un vertice di mercato con Simone Inzaghi per vagliare le varie opzioni su come e quanto rinforzare la rosa nerazzurra. Come scrive calciomercato.com, l'allenatore nerazzurro non avrebbe alcun dubbio su come agire:

"Visti i risultati finora ottenuti dall’allenatore, alla società va attribuito quantomeno l’obbligo di ascoltarne le richieste e tenerle in considerazione. Fosse per Inzaghi non ci sarebbe alcun dubbio e in questo mercato proverebbe a reperire almeno un rinforzo. Discorso un po’ diverso per la proprietà, che invece non vorrebbe incorrere nel classico acquisto frettoloso di gennaio, che rischia di non essere utile né nell’immediato né per il futuro. È per questo che si proverà a far convergere le esigenze di tutti".