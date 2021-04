Ts – Juve-Psg, scambio Dybala-Icardi ipotesi reale. Da qualche tempo…

Sull’asse Torino-Parigi hanno iniziato a studiare il baratto da qualche tempo

Di rinnovo se ne parla da mesi, ma ad oggi non è ancora arrivato. Ecco perché Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione. Tuttosport parla di un possibile scambio, con Icardi a Torino e il bianconero a Parigi.

"Questione di contratti (quello della Joya scade nel 2022) e incastri. Maurito è designato come il grande sacrificato in nome dei probabili rinnovi faraonici di Neymar e Mbappé . Sull’asse Torino-Parigi hanno iniziato a studiare il baratto da qualche tempo. L’ipotesi è reale. Di scontato non c’è ancora nulla. Una cosa, però, è certa: senza prolungamento, i bianconeri proveranno a fare cassa o mercato con la Joya".