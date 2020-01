Inter, ipotesi scambio per Vecino. Ma se sarà ceduto il nome per sostituirlo è uno solo

Fra i giocatori in uscita dall’Inter in questo movimento gennaio nerazzurro c’è sicuramente Matias Vecino, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Per lui nelle ultime ore si è parlato soprattutto di Napoli, nell’ottica di un possibile scambio che porterebbe Allan a Milano. In caso di cessione, però, il nome da tenere d’occhio secondo il Corriere dello Sport è De Paul:

“L’Inter aspetta anche che l’agente di Vecino, Lucci, porti delle offerte per il centrocampista. L’unico interesse reale finora è stato quello del Tottenham che a dicembre aveva chiesto informazioni sull’uruguaiano sentendosi dire che era incedibile. Da allora in poi il discorso non si è riacceso e Matias è finito ai margini del progetto. Se arriverà un’offerta importante, l’Inter lo lascerà andare dovendo però sostituirlo. Non va escluso lo scambio con un’altra mezzala (Allan del Napoli?). A Conte piaceva Kessie, ma con il Milan l’operazione non ha preso quota. Se invece Vecino sarà venduto, occhio a De Paul“.

(Fonte: Corriere dello Sport)