Mercato Isla: “Il futuro di Vidal? Mi ha detto di aspettarlo perché vuole…”

Intervistato da Fla TV, canale televisivo ufficiale del Flamengo, Mauricio Isla, laterale cileno da poco acquistato dal club brasiliano, ha parlato anche del futuro del connazionale Arturo Vidal, grande obiettivo di mercato dell’Inter:

“Ho avuto l’opportunità di parlare con Vidal, ed è stato molto felice. Tutto quello che ha detto è stato: ‘Aspetta altri due anni che ti raggiungo al Flamengo’. Sarebbe molto bello se Arturo giocasse in questo club che ha tutto, è molto grande. Sarebbe ricevuto come una star assoluta per tutta la sua carriera e ovviamente potrebbe giocare per una delle migliori squadre del mondo“.

(Fonte: lance.com.br)