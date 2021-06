UFFICIALE – Serie A, Italiano resta allo Spezia: accordo fino al 2023

Vincenzo Italiano rimane alla guida dello Spezia. E' arrivata l'attesa fumata bianca con la firma sul contratto

