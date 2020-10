C’è anche Izzo nella rosa dei difensori per l’Inter. A gennaio Inter e Torino pensano a uno scambio

A fine stagione, ma anche a gennaio, l’Inter potrebbe ricercare un difensore adatto alla linea a 3 da inserire nella rosa di Conte. Se Milenkovic è l’obiettivo costoso e Vanheusden la soluzione più facile, nella rosa dei candidati c’è anche Izzo del Torino.

“L’Inter lo monitora, ma non ha mai accelerato per l’alta valutazione dal Torino, 25 milioni. I granata sono interessati però a Vecino e chissà che a gennaio, qualora l’Inter si trovi nella situazione di inserire un “puntello” in più, non pensi anche a Izzo in uno scambio con l’uruguaiano”, spiega Tuttosport.