Jacobelli: “Dybala? Si decide in questo mese. Dipende tutto da lui”

Ospite di TMW Radio, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è tornato a parlare della situazione relativa al futuro di Paulo Dybala

“Morata è consapevole di quello che accadrà a fine stagione: la Juventus non lo riscatterà. Ma non ci sono dubbi che onorerà la maglia fino alla fine. Dybala? In questo mese si deciderà per il suo rinnovo. Dipende da lui: deve assicurare un rendimento di alto livello e continuità”.