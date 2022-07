Jacobelli: “Perso Bremer, all’Inter interessa anche Kim del Fenerbahce”

Xavier Jacobelli, giornalista ed ex direttore di Tuttosport, ha fatto alcune considerazioni sulle possibili mosse in difesa dell'Inter

Ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista ed ex direttore di Tuttosport, ha fatto alcune considerazioni sulle possibili mosse in difesa dell'Inter dopo che Bremer, a lungo obiettivo dei nerazzurri, è sfumato, dato il suo sbarco alla Juventus:

"Il Napoli dovrà agire sul mercato per rinforzarsi. Superata dalla Roma? Dybala sposta molto. L'argentino può consentire a Mourinho alternative interessanti. La Roma così si inserisce nella lotta al vertice. E il Napoli deve fare in fretta, non può più perdere tempo. Kim ora interessa anche all'Inter, dovesse perdere Bremer. E Spalletti credo che ora ricopra un ruolo fondamentale".